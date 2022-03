Rieti, ubriaco si scaglia contro i carabinieri. Denunciato 50enne di Cantalice

21 marzo 2022 a

I carabinieri di Cantalice hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 50 anni, del luogo, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella tarda serata, i militari su attivazione della centrale operativa del comando provinciale di Rieti, sono intervenuti a Cantalice, dov'era stata segnalata, da parte di alcuni cittadini residenti, una violenta lite in atto. Uno degli uomini convolti nel litigio, in stato di ebbrezza alcoolica, si è scagliato anche contro i militari, inveendo contro due di essi e proferendo frasi oltraggiose ed ostacolando, così, gli accertamenti in corso.

La tempestività e la professionalità degli operanti hanno fatto sì che l'intervento venisse portato a termine senza che nessuno si ferisse

