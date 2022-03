Rieti, ruba cinque bottiglie di superalcolici al supermercato di Montopoli. Arrestato 30enne

21 marzo 2022 a

I carabinieri di Poggio Mirteto hanno arrestato, in flagranza di furto in un supermercato, un trentenne originario della Georgia, irregolare sul territorio nazionale. I militari, durante un servizio preposto alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, hanno notato l'uomo che, con fare sospetto, si aggirava nel parcheggio di un supermercato di Montopoli di Sabina. La perquisizione personale eseguita d'iniziativa ha consentito di rinvenirgli indosso, nascoste sotto il giubbino, cinque bottiglie di superalcolici, appena asportate dal supermercato. Dopo il fotosegnalamento, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Poggio Mirteto, in attesa di giudizio con rito direttissimo. La merce, del valore di 108 euro, è stata restituita al responsabile dell'esercizio commerciale.

