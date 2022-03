Rieti, lavoro. Sbloccati due milioni per la mobilità in deroga. Ossigeno per 1054 lavoratori

20 marzo 2022 a

a

a

Una bella notizia per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Rieti e Frosinone. L’Inps ha sbloccato il 100% dei pagamenti della mobilità in deroga. Il beneficio è stato pagato nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per il 2021 e l’istituto era tenuto al monitoraggio dei pagamenti e del rispetto dei limiti indicati. L’Inps, a seguito del rapido raggiungimento del limite massimo di spesa, ha sospeso gli ulteriori pagamenti ai lavoratori interessati. In sede di conversione del Dl 30 dicembre 2021 n.228, la legge 25 febbraio 2022 n. 15 ha stanziato ulteriori risorse finanziarie, pari a 2 milioni di euro per il 2022 come limite massimo di spesa, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della norma con riferimento al periodo dal 1 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

Fibra ultraveloce, Tim investe 8,3 milioni

A seguito del rifinanziamento, l’istituto ha dato istruzioni alle proprie sedi territoriali di riprendere i pagamenti sospesi e completarli tempestivamente. In tutta la regione i beneficiari sono 1054, per quanto riguarda il territorio reatino i lavoratori interessati allo sblocco dei pagamenti sono 250. Le aeree industriali interessate comprendono i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Cittàducale, Cittàreale, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

Riaperto al traffico ponte Pacifico sul lago del Salto

“Lo sblocco dei pagamenti è una bella notizia – ha dichiarato il segretario della Fiom di Rieti, Luigi D’Antonio - ma non dobbiamo dimenticare, che la Regione in una precedente riunione ci aveva informato, che per erogare per l’anno 2022 la mobilità di 1054 lavoratori occorrono complessivamente 23 milioni di euro”. “In un momento come quello che stiamo vivendo – ha commentato invece l’ex lavoratore della Solsonica, Angelo Pace - dove diventa sempre più difficile arrivare a fine mese la notizia dello sblocco dei pagamenti, non può che renderci felici”. “Una condizione questa – ha sottolineato l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino - che nel particolare momento storico complicato che vive il nostro Paese, poneva in una condizione di ulteriore difficoltà coloro che da anni si trovavano in uno stato di disoccupazione in aree con meno di chance di riassorbimento nel mercato del lavoro. Ora attendiamo la pubblicazione del Decreto di ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa per il 2022”.

Elezioni comunali, Giuliano Sanesi in campo con la Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.