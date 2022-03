Rieti, elezioni comunali. Giuliano Sanesi in campo con la Lega

20 marzo 2022 a

Giuliano Sanesi, già noto al panorama politico reatino per essere stato consigliere comunale dal 1994 ed attuale presidente del consiglio del comune di Rieti, ha annunciato la sua candidatura nella lista “Lega Salvini Premier” alle ormai prossime elezioni comunali. Il diretto interessato commenta così la notizia della sua candidatura. "Sì, ero convinto di non volermi candidare ma la situazione politica, e soprattutto quella storica, che stiamo vivendo, richiedono la massima responsabilità e per questo motivo non potevo abbandonare la mia città ed i miei concittadini. Voglio mettere di nuovo a disposizione della collettività la mia esperienza, per supportare il lavoro dei più giovani e per trovare insieme ad essi la sintesi necessaria al rilancio della nostra amata città."

