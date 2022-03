Rieti, monumento per ricordare le vittime del Covid a Fara in Sabina

20 marzo 2022 a

In occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19, si è tenuta ieri 19 marzo una cerimonia commemorativa delle vittime della pandemia della Città di Fara in Sabina, organizzata dal Comune. Durante l’evento è stato inaugurato un monumento a futura memoria. A precedere la cerimonia, la santa messa in suffragio dei defunti presso la parrocchia di Sant’Atanasio. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Rieti, Gennaro Capo, la ASL di Rieti nella persona del direttore del distretto Salario Mirtense, Gennaro D'Agostino, una grande rappresentanza delle forze dell’ordine, i medici di base e le associazioni di volontariato del territorio.

“Fara in Sabina ha molto sofferto durante questa pandemia, per le grandi restrizioni alla libertà ma anche in termini di vite perse, soprattutto quando la prima variante è giunta sul nostro territorio - ha dichiarato il sindaco, Roberta Cuneo -. Una pandemia che ha ferito famiglie con isolamenti e perdite immense, spesso nella solitudine, senza neanche la possibilità di un ultimo saluto gli affetti più cari, anche se sappiamo che grande è stata la premura dei sanitari in quei momenti. Ringrazio tutti gli intervenuti alla cerimonia, protagonisti della lotta alla pandemia, per la presenza e la vicinanza alla nostra città".

"Noi non potremo mai dimenticare cosa è stato, e dobbiamo essere pronti per cosa ancora ci attende, perché il Covid c’è ancora e una nuova emergenza è davanti a noi. La pandemia - ha concluso il sindaco - ci ha insegnato una cosa preziosa: solo la solidarietà fra noi e un grande senso di Comunità, che abbiamo più volte dimostrato, può aiutarci ad andare avanti e a guardare al futuro con speranza”.

