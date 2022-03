Rieti, Toffia diventa città dell'Olio. Consegnata la bandiera

19 marzo 2022 a

Toffia appena insignita di un importante riconoscimento; un nuovo merito da inserire nel suo già fornito palmares dei primati; peraltro, il trofeo che si aggiunge alla bacheca di Toffia va a premiare proprio una delle risorse tipiche della terra sabina, quella che maggiormente ne definisce il suo profilo, ovvero l’olio extravergine d’oliva, che, infatti, in Sabina trova una delle sue migliori espressioni, sia in ambito organolettico, che nutrizionale.

In dettaglio, il borgo di Toffia, attualmente governato dal sindaco Danilo Pezzotti, ha ricevuto la bandiera dell’associazione nazionale Città dell'Olio; un vessillo più che simbolico, che è stato consegnato al primo cittadino da due rappresentanti della medesima associazione (Alfredo D’Antimi e Maria Angela Falà); tutto ciò, come affermano i diretti interessati, creando “un bellissimo momento, dove ci siamo confrontati su progetti, idee ed eventi da fare insieme”; anzi, hanno aggiunto gli esponenti dell’associazione, a Toffia abbiamo “trovato una meravigliosa comunità, che ha sul proprio territorio aziende olivicole importanti ed un pregevole frantoio ultra centenario e che già è impegnata nell’organizzazione dei ramoscelli dì ulivo per la domenica delle palme da donare al Santo Padre”.

L’associazione nazionale Città dell'Olio, “con sede a Villa Parigini, nel Comune di Monteriggioni (Siena), è stata fondata a Larino (Campobasso), nel dicembre 1994, con l’obiettivo di promuovere, valorizzandone i territori di produzione, l’olio extravergine di oliva, prodotto fondamentale nella tradizione agricola, alimentare e culturale dell'Italia; attualmente riunisce comuni, provincie, comunità montane e Camere di commercio a chiara vocazione olivicola”.

Tania Belli

