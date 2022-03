Rieti, il ministro Gelmini in città per parlare dello sviluppo della montagna

19 marzo 2022 a

Si terrà martedì 22 marzo alle ore 10 a Rieti presso il teatro Flavio Vespasiano "Metromontagna. Una nuova visione per le terre alte", evento organizzato da Unindustria, in collaborazione con Confindustria per la Montagna, per promuovere una visione innovativa dei territori montani e stimolare politiche e progetti a favore della crescita economica e sociale di queste aree.

Tra gli interventi previsti quelli di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale e vicepresidente di Confindustria e Angelo Camilli, Presidente Unindustria.

L’evento si concentrerà su alcuni temi, tra cui la presentazione della nuova legge a sostegno dei territori montani, le relazioni socioeconomiche tra città e montagna, studi accademici e proposte utili per lo sviluppo di tali zone, anche in chiave di innovazione. Il caso di Rieti e del Terminillo, a breve distanza da Roma, rappresenta un caso emblematico della necessità di costruire nuovi rapporti virtuosi tra aree metropolitane e montane, in un’ottica “metromontana” di continuità territoriale. Da sottolineare che il progetto di legge elaborato con il contributo del Tavolo tecnico scientifico su mandato del Ministro Gelmini – e quindi anche di Confindustria – contiene alcune misure specifiche per il sistema delle imprese.

