Rieti, coltello a serramanico nascosto in una scarpa, arrestato un 40enne di Poggio Moiano

I carabinieri di Poggio Moiano hanno arrestato un quarantenne del luogo, a seguito di specifica ordinanza emessa dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Rieti. I fatti risalgono al marzo dello scorso anno quando l’uomo venne arrestato in flagranza, sempre ad opera dei militari di Poggio Moiano, essendosi rifiutato di fornire le proprie generalità e rendendo, con la propria condotta, impossibili le operazioni di fotosegnalamento. Durante la perquisizione, gli fu trovato, abilmente occultato in una scarpa, un coltello a serramanico. Condannato per questi reati, dovrà ora scontare la pena di 7 mesi e 26 giorni, in regime di detenzione domiciliare presso l’abitazione di residenza.

