Rieti, propaganda nazista su Telegram. Denunciato un cinquantenne

Sono andati a bussare alla porta di casa sua, nel capoluogo reatino, di buon’ora. E quando ha aperto la porta si è trovato di fronte gli agenti della Digos che gli hanno mostrato un mandato di perquisizione della Procura di Torino. Neanche il tempo di rendersi conto di quello che stava accadendo e gli agenti erano dentro casa a rovistare negli armadi, cassetti ogni angolo della suo appartamento alla ricerca di materiale utile alle indagini che, secondo quanto trapelato, sarebbe stato ritenuto di “notevole interesse”.

All’insospettabile 50enne reatino, impiegato in una azienda privata cittadina, sono stati sequestrati anche pc, tablet e smartphone per essere esaminati dagli specialisti della polizia e dai periti incaricati.

Con lui, sono otto le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Torino per presunta “propaganda nazi-fascista”. Una indagine piuttosto articolata quella avviata da tempo coordinata dai magistrati piemontesi e che ha visto in campo personale della Digos e del Compartimento della polizia postale di Torino e che appunto ieri ha portato alla perquisizione in diverse città italiane tra cui, come detto, anche Rieti.

Le perquisizioni delegate a carico di otto internauti nei cui confronti vi sarebbero elementi da farli ritenere responsabili di pubblicazioni che secondo gli inquirenti sono da ritenersi di natura nazi-fascista, razzista ed antisemita sul canale Telegram “Brudershaft thule”(“Fratellanza di Thule”) e sul connesso gruppo di discussione “Meine Ehre Heißt Treue” (“Il mio onore si chiama lealtà”), tutti denunciati per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Le perquisizioni, oltre a Rieti, sono state eseguite nelle città di Torino, Brescia, Brindisi, Alessandria, Lodi ed anche nella città di Aalen in Germania dove risiede l’amministratore dei citati gruppi Telegram. A quanto si apprende da fonti investigative durante le perquisizioni effettuate nelle altre città la Digos ha sequestrato molto materiale: busti raffiguranti Benito Mussolini, manganelli, pugni di ferro e bandiere neo fasciste e neo naziste.

Nel mirino della Procura torinese sarebbero finiti anche gli appelli dei No Vax lanciati sullo stesso canale social.

Nei gruppi Telegram sotto inchiesta, infatti, oltre a messaggi di natura neo nazista venivano lanciati appelli No Vax, contro il Green Pass e contro il premier Mario Draghi. Persone all’apparenza isospettabili quasi tutti con un regolare lavoro (uno degli indagati è addirittura una guardia giurata di Torino) e anche famiglia ma che attraverso i canali social avevano una seconda vita al di fuori delle regole e della legge.

