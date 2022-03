Rieti Covid. Contagi ancora in crescita. Al De Lellis morto anziano

17 marzo 2022 a

La crescita dei contagi continua. Meno rispetto ai dati di martedì quando il bollettino Asl aveva registrato oltre 350 positivi e due decessi, ma anche ieri. 16 marzo, il trend di crescita è stato confermato. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, infatti sono stati registrano 267 nuovi soggetti positivi. Sempre ieri sono stati registrati 115 guariti. Registrato un decesso: un uomo di 92 anni (ricoverato area Covid Pronto soccorso ospedale De Lellis – paziente fragile/complesso – vaccinato). Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 1.815 tamponi con il numero totale che sale a 298.783. Sale anche il numero complessivo dei contagiati che arriva a 2.613.

Questa la mappa dei nuovi contagi: Rieti (109), (3) Antrodoco, Belmonte in Sabina (2), Borbona (1), Borgo Velino (2), Borgorose (6), Cantalice (7), Cantalupo in Sabina (4), Casperia (1), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (14), Cittareale (1), Configni (1), Contigliano (16), Cottanello (2), Fara in Sabina (17), Fiamignano (2), Forano (1), Greccio (2), Labro (1), Leonessa (2), Monte S. Giovanni (1), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (6), Orvinio (1), Pescorocchiano (2), Petrella Salto (1), Poggio Bustone (5), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (13), Poggio Nativo (7), Rivodutri (5), Salisano (2), Scandriglia (10), Selci (5), Stimigliano (3), Tarano (2), Toffia (2), Torri in Sabina (2), Torricella in Sabina (3).

Questa invece la mappa dei nuovi guariti: (43) Rieti, (1) Antrodoco, (1) Borgo Velino, (4) Borgorose, (2) Cantalice, (1) Cantalupo in Sabina, (1) Casaprota, (1) Castel S. Angelo, (6) Cittaducale, (2) Colli sul Velino, (1) Configni, (3) Contigliano, (12) Fara in Sabina, (1) Fiamignano, (1) Forano, (1) Frasso Sabino, (2) Greccio, (1) Labro, (3) Leonessa, (1) Longone Sabino, (1) Micigliano, (3) Montebuono, (2) Petrella Salto, (3) Poggio Bustone, (2) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (1) Poggio Nativo, (1) Poggio S. Lorenzo, (2) Rivodutri, (1) Scandriglia, (4) Selci, (1) Stimigliano, (2) Tarano, (1) Toffia, (2) Torri in Sabina.

Campagna vaccinale

La Asl di Rieti nella giornata di ieri ha superato le 275.000 somministrazioni eseguite nel territorio della provincia di Rieti. Nel dettaglio sono 275.267 le somministrazioni totali. 104.133 sono le somministrazioni in prima dose, 103.816 in seconda, 67.058 in terza e circa 300 le somministrazioni in quarta dose. Sono 2.176 le somministrazioni antiCovid-19 in età pediatrica.

