Rieti, minaccia ragazzini con il coltello perché avevano litigato con il figlio

Momenti di follia si sono vissuti in una strada del centro storico cittadino. Infatti, i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Rieti hanno denunciato alla Procura della Repubblica una donna di 35 anni, di origine polacca, per porto abusivo di armi. Secondo la ricostruzione fornita dagli stessi carabinieri, i militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio di lunedì scorso nel centro del capoluogo, in quanto, secondo alcune segnalazioni, la donna avrebbe minacciato, con un coltello da cucina, alcuni ragazzi che, pochi minuti prima, avevano avuto un acceso diverbio con suo figlio minorenne.

Fortunatamente alla scena hanno assistito diversi residenti che non hanno esitato, vista la malparata, ad avvertire tramite chiamata al 112, quanto stava accadendo in strada. Il rapido intervento dell’equipaggio della Sezione Radiomobile dei carabinieri ha consentito che la cosa non degenerasse ulteriormente e, seppur a fatica, sono riusciti a placare gli animi e a calmare la donna.

Il coltello, che ha una lama di 12 centimetri, è stato sottoposto a sequestro dagli stessi uomini dell’Arma che dopo il riconoscimento di rito hanno denunciato la donna a piede libero. Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà eventualmente accertata dal giudice del Tribunale di Rieti.

