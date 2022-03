Rieti, caro bollette. Le aziende del cratere sono allo stremo

17 marzo 2022 a

“Il Governo faccia in fretta perché le aziende, specie quelle nel cratere sismico, non possono aspettare”. E’ l’appello del presidente di Confcommercio Imprese Rieti e Viterbo, Leonardo Tosti, che da giorni ha intrapreso un’azione presso lo stesso Governo per il rinnovo della proroga della sospensione delle bollette della corrente visto che dal primo gennaio scorso è ripartita la fatturazione e proprio in questi giorni stanno arrivando le nuove, salatissime bollette con rincari dell’80/90%. Fosse solo questo. Oltre al pagamento delle utenze relative a gennaio e febbraio, le aziende del cratere – quelle che ce la fanno –, 7.482 complessivamente, stanno sostenendo i costi della rateizzazione concessa dopo il terremoto del 2016 e relativa appunto al periodo di sospensione (di cui hanno beneficiato i 14 comuni del cratere ma non, come da Legge, il capoluogo).

“Quello che sta accadendo è gravissimo – aggiunge Tosti – e il rischio concreto è che le attività che non ce la fanno decidano di abbassare le saracinesche accentuando la desertificazione che proprio in quelle zone si dice di voler combattere. Non è solo la corrente, perché gli aumenti sono generalizzati: solo per quel che riguarda il mio settore (abbigliamento, ndr) i rincari sono dell’ordine del 20%. Se la situazione è complicata, immaginiamo cos’è nelle aree del cratere sismico dove già le imprese fanno fatica ad andare avanti e dove, ricordiamo, vive il 46% della popolazione reatina. Il Governo intervenga e faccia in fretta”. Rincari salatissimi, dicevamo, nonostante il consiglio dei ministri sia intervenuto a sostegno di famiglie e aziende con l’azzeramento degli oneri di sistema nel primo trimestre dell’anno in corso, che incidono mediamente del 40% sulle bollette; diversamente, quegli aumenti stimati dell’80/90% sarebbero stati sensibilmente più alti.

“A soffrire di più sono i forni, i ristoranti, gli alberghi, tutte attività di servizio importantissime nei territori colpiti dal terremoto di 6 anni fa, simbolo di chi da lì non è mai voluto andare via ma anzi ha scommesso e messo in gioco il proprio futuro”, conclude Tosti. “Ogni giorno – dichiara Fabrizio Chinzari di Confcommercio - numerosi imprenditori chiamano la nostra associazione per segnalare bollette insostenibili, chiederne il riconteggio nel caso ci fossero errori, esprimere l’amarezza quando non la voglia di chiudere tutto e cambiare. Tra le segnalazioni quella del titolare di una caffetteria che nel 2019, prima del Covid e dei mostruosi rincari degli ultimi mesi, nel primo trimestre pagò una bolletta della corrente 1.364 euro, lievitata a 1.431 a gennaio (solo il mese di gennaio) scorso. Molti di loro sono disperati”.

