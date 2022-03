Rieti, lago del Salto. Riaperto al traffico ponte Pacifico

Francesca Sammarco 16 marzo 2022 a

Ieri mattina 15 marzo ha riaperto al transito il ponte Pacifico a Fiumata, chiuso dal primo dicembre scorso. I lavori affidati alla ditta di Sandro Cricchi (in foto insieme a due dei 9 operai Pasquale Cardellini e Lessandro Marchetti) hanno proceduto celermente, con il controllo anche dei tecnici di Enel Greeenpower, che dal 3 gennaio, con atto notarile, ha ripreso la gestione dei due bacini Salto e Turano. Il transito ai veicoli è a senso unico alternato e con limite di velocità di 10 km/h, regolato da impianto semaforico. Anche per i pedoni il transito è consentito solo sul lato sinistro, da Fiumata in direzione di Pescorocchiano (sul lato destro da Pescorocchiano a Fiumata), perché il marciapiede sul lato opposto viene utilizzato per il materiale e le attrezzature necessarie al proseguimento dei lavori nella parte sottostante del ponte. I lavori effettuati in questi mesi hanno riguardato l’extradosso, con risanamento e ristrutturazione dell’impalcato, rafforzamento della soletta con oltre 800 quintali di ferro, 400 metri cubi di calcestruzzo alleggerito ad alta resistenza e soletta ‘inghisata’ a quella esistente, con 18 mila inghisaggi.

Ora bisogna intervenire sull’intradosso, per l’intero impalcato, con idrodemolizione e rimozione del calcestruzzo ammalorato, passivazione dei ferri con applicazione, dopo spazzolatura, di prodotti di protezione speciale, sostituzione e incremento ferri, ricostruzione del massello cementizio e protezione da agenti atmosferici, infine il consolidamento delle ‘seggiole’ (incastri delle travi) di appoggio del ponte con fibre di carbonio. Sono in corso i lavori per montare il ponteggio sospeso ancorato alla soletta esistente (su entrambi i lati) per avere un piano di lavoro, affidato alla ditta di Pordenone Euroedile, scelta dalla società Cricchi.

Il ponteggio sospeso copre un terzo della lunghezza totale del ponte che è di 476 metri. Finito il primo terzo, il ponteggio verrà smontato e rimontato per la seconda parte e poi per la terza. Il termine dei lavori è previso entro il mese di agosto. Il ponte resterà per sempre a senso unico alternato: la larghezza (a differenza del ponte di Castel di Tora) è di 5 metri, le sbarre di ferro messe trasversalmente (una ogni 10 centimetri) sono un pezzo unico ancorato alle solette. I marciapiedi, ancorati a mensoline sottostanti il ponte che reggono lo sbalzo del marciapiede, non sostengono il peso di autovetture. Sulla sicurezza aggiungiamo che nel 2015, su richiesta della Direzione Generale Dighe, le canne drenanti interne al corpo murario della diga del Salto (intasate da iniezioni cementizie) sono state ripristinate nella roccia di fondazione, con integrazione del sistema di controllo delle sottopressioni con nuovi piezometri. Senza questo intervento le piene dello scorso anno sarebbero state ancora più impattanti.

