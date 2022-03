Rieti, donna muore intrappolata tra le fiamme

15 marzo 2022 a

Una donna è morta a Cenciara frazione di Concerviano. S.D.B., queste le iniziali della donna, 73 anni, sarebbe rimasta avvolta dalle fiamme prodotte da alcune sterpaglie a cui aveva dato fuoco. Il vento, avrebbe alimentato velocemente l’incendio che in pochi istanti l’avrebbe accerchiata. A quel punto, la pensionata, forse a causa del fumo non sarebbe stata più in grado di trovare una via di fuga e mettersi in salvo. Sta di fatto che è rimasta intrappolata con il fuoco che ha fatto il resto. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni testimoni che hanno notato il corpo della donna ormai riverso a terra esanime. Immediatamente sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Roccasinibalda coordinati dal Nucleo operativo della Compagnia di Rieti, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti e il personale dell’Ares 118.

Inutile ogni tentativo di rianimare la 73enne che presentava ustioni su alcune parti del corpo. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno che ha constato il decesso della donna. Non è da escludere che la donna, presa dalla concitazione del momento e dal panico, possa essere inciampata non riuscendo più a rimettersi in piedi così come possa essere stata colta da un malore improvviso che le avrebbe fatto perdere i sensi e cadere a terra.

Il sopralluogo effettuato sul luogo della tragedia non ha fatto emergere nulla di particolarmente interessante tanto che lo stesso magistrato di turno ha dato il consenso affinché la salma della 73enne fosse restituita ai familiari. La donna, era molto conosciuta nella piccola frazione di Cenciara, anche per via di una disabilità che non le permetteva di ascoltare e a sua volta esprimersi con facilità. Era ben voluta da tutti e la notizia della sua morte avvenuta in una maniera tanto assurda ha lasciato sgomenti tutti nella piccola comunità. Messaggi di cordoglio anche attraverso i social sono stati rivolti ai familiari in attesa dei funerali che verranno celebrati nella parrocchia.

