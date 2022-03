Fibra ultraveloce a Rieti, Tim investe 8,3 milioni

Marco Staffiero 15 marzo 2022 a

Tim porta la fibra ottica ultraveloce a Rieti. La città è stata inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH di FiberCop, la nuova società infrastrutturale del Gruppo Tim, per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s. Il progetto, che vede un investimento stimato di 8,3 milioni di euro in sinergia con l’amministrazione comunale è stato presentato ieri in Comune, con la presenza del responsabile Field Operations Line Lazio Tim, Massimiliano Caputi, il sindaco Antonio Cicchetti e l’assessore all’innovazione tecnologica, Emiliana Guadagnoli. Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare oltre 17.300 unità immobiliari alla conclusione del piano.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali, legate anche allo smart working e alla didattica a distanza. L’obiettivo minimo del piano tecnologico è quello di arrivare a coprire l’80% del territorio in tre anni, coinvolgendo abitazioni, posti di lavoro ed imprese. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10/15 centimetri. Il progetto non entra nel nuovo strumento di telefonia di quinta generazione (5G). Inoltre, durante l’incontro in Comune è stata categoricamente scongiurata la possibilità di installare antenne di telefonia sugli edifici e nessun impatto ambientale per le esposizioni alle onde elettromagnetiche, proprio per il fatto che la fibra ottica ultraveloce prevede le istallazioni via cavo.

“Nell’epoca in cui viviamo – ha dichiarato l’assessore Guadagnoli – è importante contare su infrastrutture tecnologiche all’altezza delle nuove sfide e delle necessità. Attraverso la collaborazione con FiberCop, riusciremo a garantire a tutta la città la connessione in fibra”. “Grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim - ha commentato il responsabile Field Operations Line Lazio Tim, Massimiliano Caputi -. Rieti rientra in un ambizioso progetto. Si tratta di un’infrastruttura che consentirà alla città di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione”. “L’attività della banda larga – ha sottolineato Cicchetti – è stata fin da sempre uno degli obiettivi della nostra Giunta. A tutti quelli che ci hanno criticato e accusato l’assessorato all’innovazione tecnologica, di immobilismo, rispondiamo con i fatti e questo progetto è la prova”.

