Bar e ristoranti, i titolari chiedono di prorogare l'uso gratuito del suolo pubblico

Occupazione del suolo pubblico gratuita almeno fino alla fine dell’anno. Le imprese della ristorazione e gli esercizi pubblici in generale di Rieti puntano sulla bella stagione e sull’allentamento delle restrizioni anti Covid - dopo il 31 marzo quando, stando alle assicurazioni del premier Draghi, dovrebbe cessare lo stato di emergenza – per recuperare, almeno in parte, un po’ di incassi dopo gli ultimi due anni di “massacro economico” dovuto alla pandemia. E’ questo il termine usato da Elia Grillotti, presidente provinciale della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi e di Federcuochi, per sintetizzare i danni subiti da una delle categorie più penalizzate dai lockdown prima e dalle restrizioni poi.

“Già nel 2016, a seguito del terremoto, il Comune si rese disponibile a non far pagare a bar, ristoranti, pizzerie, pub e birrerie l’occupazione di suolo pubblico per le installazioni all’aperto – tavolini, sedie e arredi in generale – in centro storico, per facilitare l’accesso ai locali da parte dei clienti spaventati dopo gli eventi sismici” dice Grillotti.

Una misura a sostegno dell’economia del settore che venne poi estesa.

“Con la nuova amministrazione – aggiunge il presidente della Fipe – la gratuità venne allargata a tutti gli imprenditori del settore, non solo a quelli del centro, e furono semplificate le pratiche per la concessione e la realizzazione dei dehors in modo tale da consentire a quante più persone di occupare spazi all’aperto”.

Ma il 31 marzo è vicino e si teme che la fine dello stato di emergenza possa cancellare questa importante misura. A tal proposito il presidente di Fipe e Federcuochi dice che le due federazioni, insieme a Confcommercio, si sono già confrontate con l’amministrazione comunale sulla questione.

“Ci è stato detto – sottolinea Grillotti – che a prescindere dal risultato delle prossime elezioni si dovrebbe rinnovare la gratuità legata all’occupazione di suolo pubblico per consentire alle aziende di recuperare qualcosa dopo questi due anni di massacro economico”.

Le imprese della ristorazione e gli esercizi pubblici in generale sono stati tra i più danneggiati dal Governo perché obbligati prima alla chiusura e poi, una volta riaperto, hanno subìto limitazioni nell’utilizzo degli spazi interni. Questo il motivo per cui è stato consentito loro di aumentare l’uso degli spazi pubblici esterni – con tutte le spese sostenute per arredarli - tramite procedure semplificate e l’esenzione dall’imposta di occupazione del suolo pubblico. Il prolungamento della gratuità darebbe senso agli investimenti fatti evitando la dismissione dei dehors. Per molte attività oltre alla beffa anche un altro danno economico.



