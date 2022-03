Rieti, corsa all'accaparramento nei supermercati

13 marzo 2022 a

Dalla pandemia, alla guerra, passando per il caro carburanti, l’aumento dei prezzi alimentari e il paventato blocco degli autotrasportatori. Una situazione difficile e delicata, che tiene tutti con il fiato sospeso. Solo in parte attenuata dall’annullamento dello sciopero di tutte le società di autotrasporto a livello nazionale annunciato per lunedì 14 febbraio. Lo sciopero era stato chiamato per "causa di forza maggiore" mentre il prezzo dei carburanti continua a salire vertiginosamente. La situazione di disagio si avverte anche a Rieti, dove i prezzi della frutta e della verdura stanno arrivando alle stelle, mettendo in seria difficoltà produttori e consumatori del territorio. A questo si somma lo sciopero di domani. Non a caso molti reatini hanno preso d’assalto i supermercati, per la paura di rimanere con la dispensa vuota. Nello spiazzale adiacente il parcheggio del centro commerciale Futura, troviamo dei banchi di frutta e verdura e non rimane difficile avvertire lo stato di agitazione. Basti pensare, che prima della guerra, le mele stavano a 1,70 al Kg, mentre adesso 2,50. Le arance 2,00, rispetto i 2,50 di adesso; i peperoni sono passati da 2,00 a 3,00; i finocchi da 2,00 al Kg a 3,50; l’insalata da 2,00 a 3,50. “L’aumento della benzina – ha dichiarato il proprietario del banco e dell’azienda agricola “Case Sparse”, Bruno Pala – sta facendo lievitare i prezzi. Una grande difficoltà per noi e per i clienti”.

Dello stesso parere un altro venditore del posto, Paolo Vergara, presente nello spiazzale da anni. “La situazione è preoccupante, la gente compra sempre di meno con questi prezzi e tutti i giorni rischiamo la chiusura”. “Le difficoltà, che ci stanno piombando addosso – ha sottolineato invece, il venditore, Giovanni Tassi - riguardano tutti. Dal negoziante, all’imprenditore, all’impiegato. Rimane sempre più difficile arrivare a fine mese”. Le lamentele arrivano anche da chi tutti i giorni deve fare la spesa. “Si avverte senza dubbio, almeno un aumento del 30% - ha sottolineato Beniamino Ciaralli, un cliente -. Lo scorso mese ho pagato oltre 800 euro di gas, per la bolletta di casa, è ovvio, che questo si ripercuote su tutto”.

Il clima non cambia se entriamo all’interno del supermercato Coop, preso completamento d’assalto per la preoccupazione dello sciopero. “Come può vedere con i suoi occhi, il supermercato è stracolmo di clienti – ha commentato il coordinatore del punto vendita Coop, Antonio Violini -. Per il momento la merce non scarseggia, ma invitiamo i signori clienti a limitare l’acquisto di farina, non superiore a 5kg a scontrino e dell’olio non oltre i 2L. Dall’altra parte non posso che confermare l’aumento dei prezzi per molti prodotti, per la guerra”. Alla Todis di via Liberato di Benedetto, situazione molto simile. “Senza dubbio negli ultimi giorni – dice il proprietario del punto vendita, Carlo Mariantoni – l’afflusso dei clienti è stato maggiore. Sia per lo sciopero di domani, ma anche per la paura della guerra”. Anche qui si invita la clientela a non superare oltre 2 L di olio a scontrino. “Il caro gasolio rischia di fermare i trattori nelle campagne – ha commentato il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - aumentando la dipendenza dall’estero per l’importazione di prodotti alimentari”.



