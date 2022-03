Rieti, si ferisce al braccio poi minaccia carabinieri con un coltello. Paura a Poggio San Lorenzo

13 marzo 2022 a

a

a

I carabinieri di Poggio San Lorenzo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un 30enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva dato in escandescenze e si era lasciato andare a gesti di autolesionismo, arrivando fino a cagionarsi un profondo taglio all’avambraccio sinistro.

Con un grosso coltello da cucina, poi, ha minacciato i carabinieri che erano giunti sul posto chiamati dai vicini di casa. Soltanto la rapidità d’intervento e la professionalità dei militari e del personale del 118 giunto sul posto hanno consentito d’immobilizzare l’uomo e di riportarlo alla ragione, senza altre persone ferite. Dopo le prime cure eseguite sul posto, il 30enne è stato portato in ambulanza all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti per ulteriori cure. Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal giudice del Tribunale di Rieti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.