Rieti, pitbull legato con la catena. Trentenne denunciato per maltrattamento di animali

12 marzo 2022 a

a

a

Teneva il suo cane, uno splendido esemplare femmina di pitbull, legato con una catena troppo corta che impediva all’animale di potersi muovere con sufficienza ma soprattutto in condizioni igieniche precarie. Una situazione assurda e difficile anche da immaginare. Ma questo è lo scenario che si sono trovati di fronte i carabinieri della stazione di Amatrice intervenuti sul posto.

Il proprietario del cane, un trentenne di Amatrice, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti, per maltrattamento di animali.

Maltrattamenti in famiglia, denunciato 46enne

Secondo quanto accertato dai militari l’uomo, come detto, teneva l'animale legato con una catena troppo corta e in condizioni igieniche precarie. Lo stesso pitbull è apparso evidentemente sofferente per la situazione. Infatti nel corso di un accertamento, effettuato dai carabinieri unitamente al personale della Asl di Rieti fatto appositamente intervenire, l'animale è stato trovato in anche in uno stato di malnutrizione.

Sicurezza in bassa Sabina, i carabinieri denunciano 12 persone

Ma le “sorprese” non sono finite qui. Infatti all’interno della cuccia, nel cortile dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto anche sei cuccioli purtroppo già deceduti probabilmente anche loro a causa degli stenti patiti. Fortunatamente la tempestività dell’intervento ha consentito, però, di trovare anche quattro splendidi cuccioli ancora in vita che, dopo le prime cure veterinarie e una volta rifocillati a dovere, sono stati adottati, dall’Associazione Adozioni del cuore di Rieti che si prenderà cura dei cuccioli sopravvissuti.

Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal giudice del tribunale di Rieti davanti al quale l’uomo dovrà comparire.



Una mimosa per le donne dell'Arma dei carabinieri di Rieti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.