Rieti, infermieri e medici aggrediti. Scende in campo la Asl

Ogni anno, il 12 marzo, si celebrerà la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. A stabilirlo è il decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza di concerto con il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

Anche l’Azienda sanitaria locale di Rieti promuove la prima Giornata con l’attivazione di info-point dedicati ad operatori sanitari e cittadini presso l’ingresso del presidio ospedaliero De Lellis, del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Rieti, del Distretto Rieti 1 in via delle Ortensie a Rieti, del Distretto Rieti 2 a Poggio Mirteto in via Finocchieto e presso la Casa della salute di Magliano Sabina.

“Negli ultimi anni - si legge in una nota della Asl di Rieti - si è notato un forte incremento degli episodi violenti anche ai danni del personale sanitario e socio sanitario: per questo motivo la giornata del 12 marzo sarà l’occasione per sensibilizzare ed informare sul fenomeno e per ribadire un importante concetto “Chi aggredisce un operatore sanitario aggredisce se stesso – no alla violenza, sì all’ascolto”.

L’iniziativa della Asl di Rieti si inserisce nella campagna di sensibilizzazione e di promozione della salute #LOTTOcontrolaviolenza – fai la differenza, la violenza si combatte ovunque e ogni giorno - di cui l’Azienda sanitaria locale di Rieti è partner e che si svolge dall’8 marzo all’8 aprile.

