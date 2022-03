Rieti Covid, all'ospedale De Lellis riapre le porte ai visitatori

S. L. 12 marzo 2022 a

Dopo tre mesi il presidio ospedaliero De Lellis riapre le porte ai visitatori. Un altro passo verso il ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia. La disposizione, infatti, fu assunta il 14 gennaio scorso, in considerazione dell’andamento della pandemia, dell’aumento della possibilità di trasmissione e per tutelare i pazienti ricoverati ed evitare ricadute sulle loro condizioni di salute. Una situazione che obbligò la direzione generale della Asl a rimodulare i reparti anche attraverso la riorganizzazione di un servizio di chiamata attiva dei famigliari dei pazienti “per comunicazioni di tipo clinico” una volta al giorno. Con il virus non ancora sconfitto ma “decisamente sotto controllo anche grazie alla massiccia campagna vaccinale organizzata in provincia” il ripristino dell’accesso visitatori presso il presidio ospedaliero reatino consente a familiari e pazienti di poter avere un contatto non solo fisico venuto meno in questi mesi. Tuttavia l’accesso sarà comunque contingentato e i visitatori dovranno sottostare al rigido protocollo messo a punto dalla Regione Lazio e applicato dalle Asl.

In particolare l’accesso “è consentito ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione verde Covid-19 rafforzata denominata sull’applicazione Verifica C19 V come visitatori); in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso. L’ingresso - fa sapere la Asl - sarà consentito ad un solo visitatore per paziente nell’arco della giornata per un massimo di 45 minuti; tutti i giorni con fascia oraria dalle ore 14.30 alle ore 16. Resta obbligatorio l’uso della mascherina FFP2, l’igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita, il distanziamento sociale. Permane interdetta la visita ai pazienti in isolamento per contatti stretti Covid-19 e nei reparti Covid-19.

Per gli accompagnatori delle donne in gravidanza l’accesso nella fase travaglio/parto è consentito con le condizioni relative alla suddetta “Certificazione verde Covid 19” e con l’aggiunta dell’esecuzione di tampone nasale antigenico o molecolare negativo effettuato massimo nelle 48h precedenti. Nella fase post-partum valgono invece le modalità previste dai Visitatori. Per queste categorie permane comunque l’obbligo di uso della maschera FFP2 e l’igienizzazione delle mani. È sempre consentito, senza limite orario e senza controllo di Certificazione Verde Covid-19 l’accesso per gli accompagnatori/caregivers di paziente minore; paziente in fine vita, grande anziano (ultraottantenne) allettato, presenza di barriere linguistiche, paziente con disabilità” concludono dalla Asl di Rieti.

