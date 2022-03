Terremoto, ad Amatrice consegnati altri 26 nuovi alloggi

Marco Staffiero 11 marzo 2022 a

Un’altra giornata di sole per Amatrice. A sei anni dal terremoto del 24 agosto 2016, il Comune consegnerà oggi 11 marzo (con atto notarile) altri 26 alloggi (Monte Gorzano), per un totale di 82 nuove unità abitative. Circa dieci giorni fa alla presenza del sindaco Giorgio Cortellesi e del commissario Giovanni Legnini, del sub-commissario Fulvio Soccodato, dell’assessore alla Regione Lazio Claudio Di Berardino e del vescovo di Rieti Domenico Pompili, sono stati consegnati i primi 56 appartamenti del condominio 'Picente-Il Casaletto', ricostruito a piazza Sagnotti, nello stesso luogo dove si trovava il precedente stabile, uno dei più grandi distrutto dal terremoto. Una gioia grande per gli abitanti di Amatrice. Non dimentichiamo, che l’etimologia della parola casa indica, nel suo senso più letterale ed elementare, ciò che fornisce riparo, un luogo coperto che va a proteggere/difendere dall’esterno.

“Due atti concreti che segnano la nuova fase di ripartenza e rinascita della nostra comunità. La casa - ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi - è il luogo che restituisce dignità a persone che hanno subìto il sisma e che vanno premiate per la pazienza che hanno dimostrato nell’aspettare tutto questo tempo; e l’Auditorium sarà il centro motore delle nuove attività culturali, volano economico, turistico e sociale indispensabile”. “In merito alla consegna degli appartamenti, non posso che esprimere – ha dichiarato Emanuela Pandolfi, cittadina di Amatrice – felicità per le persone che sono rientrate, sottolineando comunque il fatto, che da parte delle istituzioni è stato fatto poco in questi sei anni e c’è ancora tanto lavoro da svolgere dal punto di vista della ricostruzione materiale ed anche di quella sociale. Auguri ai concittadini rientrati e che questo posso in parte lenire il dolore, che ciascuno di noi porta dentro per il sisma”.

Martedì scorso, poi, il Comune ha preso ufficialmente in consegna l’Auditorium Della Laga, una struttura d’eccellenza costruita dopo il terremoto, realizzata dalla Croce Rossa italiana, con il contributo di Poste italiane, il Fatto quotidiano, l’Associazione di cori “1000 voti per Ricominciare”, l’Associazione “Io ci sono”, la Fondazione Alberto Sordi, la Croce Rossa del Liechtenstein e Sprayforlife. “Questa - ha commentato il vice sindaco di Amatrice - Roberto Serafini, alla presa in carico dell’Auditorium - è una tappa importante per noi. Avvieremo al più presto una strategia di rilancio di una struttura d’avanguardia che merita attenzione per la promozione culturale di Amatrice e di tutto il territorio”.

