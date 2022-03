Rieti, prezzi dei materiali edili alle stelle. I costruttori lanciano l'allarme

Monica Puliti 11 marzo 2022 a

Ci mancava la guerra in Ucraina ad aggravare la tempesta perfetta abbattutasi sulle imprese, anche quelle edili che, grazie ai cantieri del post terremoto e del superbonus 110, avrebbero dovuto conoscere una stagione più che felice. E invece, la corsa quotidiana al rialzo dei prezzi dei materiali; le difficoltà nella consegna dei materiali stessi, che spesso, come nel caso del ferro, si è trasformata in un blocco per le imprese impegnate nelle opere stradali; le complicazioni nel reperire manodopera, per non parlare degli intralci e del caos generati dal decreto antifrode conseguente alle frodi del 110, rilevate nei mesi scorsi dall’Agenzia delle entrate con la stretta sui bonus che ne è seguita, stanno rendendo impossibile la vita alle aziende.

“Combattiamo da mesi su diversi fronti – dice il presidente provinciale dell’Ance-Associazione nazionale costruttori edili, Roberto Bocchi – contro la carenza di materie prime, accentuata dalla guerra in Ucraina, e il caro prezzi che non dà tregua”. Solo qualche esempio: negli ultimi giorni il costo delle caldaie è salito dell’8% e quello dei sanitari e delle maioliche del 15%, rincari continui che rendono di fatto inutili i nuovi prezzari regionali, vecchi nel giro di pochi giorni. “Proprio questa mattina (ieri, ndr) – aggiunge Bocchi – mi trovavo da un rivenditore di materiali in Sabina che diceva di voler chiudere. Come si fa a lavorare quando si ordina a un prezzo e se ne paga un altro, più alto, alla consegna? Com’è possibile fare un preventivo a un cliente che vuole conoscere il costo di un lavoro? Difficile, se non impossibile”. Problemi non di poco conto, che ne generano degli altri. “Nel Reatino c’è un’imprenditoria sana le cui spalle, però, sono quelle di un tessuto imprenditoriale di una piccola provincia, il che vuol dire che le aziende potrebbero non rispondere più alle gare di appalto per non assumersi rischi ormai troppo grandi”. C’è poi la questione del superbonus, dicevamo. “Come Ance abbiamo chiesto che le aziende avessero il certificato Soa di qualità per avviare cantieri con questa misura: così non avremmo assistito alla proliferazione di imprese nate con l’unico scopo di fare affari, con le conseguenze delle frodi di cui tutti abbiamo sentito parlare”.

Da agosto scorso a oggi, Ance Rieti ha più volte incontrato l’assessore regionale, Claudio Di Berardino, così come il commissario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, ma, sottolinea Bocchi, “tutti gli sforzi e le misure messi in campo per sostenere il settore sono stati rapidamente superati dalla continua crescita dei prezzi dei materiali”. Il prossimo sarà quello del 16 marzo, sempre con Legnini, nel corso del quale le Ance delle aree del cratere affronteranno le tematiche in questione.

