Fonte Nuova, elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle schera Imelda Buccilli

11 marzo 2022 a

a

a

Dopo l’annuncio della ricandidatura dell’attuale sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti è arrivata la discesa in campo di Imelda Buccilli, 71 anni docente di educazione fisica in pensione, personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la città. La Buccilli sarà candidata sindaca di Fonte Nuova per il Movimento 5 Stelle, Rinascita di Fonte Nuova e Demos. Buccilli ha insegnato principalmente a Santa Lucia nell’attuale Pirandello, dove ha iniziato la sua lunga carriera nel 1977 per poi andare in pensione nel 2010 con alcuni passaggi anche nella succursale dell’Aldo Moro in via Monte San Vicino a Tor Lupara. Ex consigliera comunale di maggioranza nella Giunta Cannella dal 2014 al 2016, ha fondato, insieme ad Antonio Di Pietro, la lista civica “Rinascita di Fonte Nuova” dove è stata la Consigliera più votata alle elezioni comunali nel 2017.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.