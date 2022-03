Rieti, montagna. I vigili del fuoco si addestrano al Terminillo

11 marzo 2022 a

Si è concluso il secondo seminario addestrativo congiunto in ambiente neve e ghiaccio, organizzato dal comando dei vigili del fuoco di Rieti e dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rieti.

Sono stati affrontati gli scenari di intervento congiunti in ambiente con presenza di neve e ghiaccio, con lo scopo di fornire al personale stesso, le opportune conoscenze inerenti al riconoscimento dei pericoli ambientali, alle conseguenti manovre di autosoccorso e di soccorso in caso di valanga o slavina, all’impiego delle attrezzature in dotazione (ramponi, piccozze, artva). Sono stati complessivamente coinvolti, tra personale vigile del fuoco e del soccorso alpino della guardia di finanza, circa 40 persone, 20 per seminario, con la parte teorica svolta presso la caserma dei vigili del fuoco di Rieti, mentre la parte addestrativa in ambiente è stata effettuata sul monte Terminillo.

La direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio ha inviato un pool di osservatori con a capo l’Ingegner Massimi, mentre il 9 marzo il direttore regionale ingegner Mannino, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Messa e il comandante provinciale dei vigili del fuoco ingegner Mariantoni hanno voluto presenziare alle attività addestrative.

