Linea Verde Start, Rai 1 sabato 12 marzo. Aziende artigiane della Sabina protagoniste | Video

#LineaVerdeStart ricomincia dalla Tuscia alla Sabina, di storia in storia, di bellezza in bellezza alla scoperta di un territorio ancora poco raccontato. Sarà l’acqua a segnare il passo di questo cammino: dalle Cascate della Chia, tino al lago del Salto, il bacino artificiale più grande e spettacolare del #Lazio. Il viaggio di Federico Quaranta riparte sabato alle 12,00 su Rai1. Non mancate!