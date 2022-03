Rieti, fiumi. "Distrutti tre chilometri di argini", la denuncia di European Consumers Aps

Lu. Spa. 10 marzo 2022 a

“Sugli argini del fiume Velino è in atto un processo di desertificazione che sta causando danni alla vegetazione presente in uno degli habitat naturali più importanti non solo della Regione”. La denuncia-segnalazione arriva dal presidente della European Consumers Aps, Marco Tiberti. A detta dell’asociazione la causa di tutto questo sarebbe causata dai “lavori per la messa in sicurezza dei sistemi idraulici” con conseguente “intervento straordinario di manutenzione dell’alveo del fiume Velino”. Lavori finanziati per un importo di 420 mila euro ma a detta di European Consumers in una nota del 2019, paventava il rischio “che potessero essere usati per distruggere e artificializzare i fiumi italiani, assorbendo i finanziamenti per opere dannose e distruttive”.

“Purtroppo - spiega Marco Tiberti in una nota - questa preoccupazione a distanza di anni è stata confermata nel peggiore dei modi. Infatti in spregio alle normative nazionali e comunitarie a tutela dell’ambiente, dei fiumi e delle foreste nella Zona Speciale di Conservazione Piana di San Vittorino – Sorgenti del Peschiera un tratto di 3 chilometri del fiume Velino ha subito la completa distruzione del manto forestale riferibile all’habitat di interesse comunitario con desertificazione delle sponde e impatti diretti ed evidenti anche nei confronti della delicata vegetazione acquatica riferibile all’habitat fiumi delle pianure e montani con vegetazione e specie rarissimo in tutta Italia e tipico proprio degli ambienti fluviali meglio conservati”. Per il referente provinciale di European Consumer, infatti, non sarebbero state rispettate norme e procedure per tutelare l’habitat presente nella Piana di San Vittorino - Sorgenti del Peschiera che necessitano anche per i lavori di sicurezza idraulica di procedere a Valutazione di Incidenza che rappresenta lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

“Sul sito della Regione Lazio - ribadisce Marco Tiberti - non è disponibile nulla riguardo tale Procedura. European Consumers procederà quindi all’acquisizione degli atti, se esistono, e parallelamente alla segnalazione del disastro ambientale alla Regione, al Mite, all’ISPRA e a tutti gli altri enti competenti. A quanto pare come in tanti altri casi le norme di tutela sono state semplicemente ignorate e hanno un valore simbolico come la Costituzione Italiana. Violazioni attualmente constatate che si andranno probabilmente ad arricchire con il proseguo delle indagini degli esperti di European Consumers Aps. Per questo motivo consideriamo tutti gli atti descritti assolutamente criminali e l’associazione procederà se ritenuto opportuno in sede legale” conclude Marco Tiberti, presidente di European Consumers Aps.

