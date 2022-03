Rieti, sono 21 gli uffici postali rosa

09 marzo 2022 a

a

a

Poste Italiane si conferma anche nel 2022 un’azienda al femminile e la diversity all’interno del Gruppo Poste è ben rappresentata anche in provincia dove la presenza femminile raggiunge il 65,75% sul totale delle risorse impiegate. Infatti, con i suoi 96 uffici postali, gli 6 Centri di Distribuzione e tutti gli altri settori gestionali, tecnici e amministrativi la provincia Reatina è un esempio concreto dell’integrazione della componente femminile in modo trasversale tanto che su circa 370 dipendenti le donne sono circa 250 e tra queste 54 ricoprono incarichi di responsabilità. Nello specifico, oltre il 56% dei 96 uffici postali di Rieti e provincia è guidato da una donna mentre 21 sono gli uffici in “rosa” ovvero le sedi con personale al femminile.

In provincia di Rieti 300 mila tra libretti e buoni postali

Tra questi l’ufficio postale di Rieti 4, in via Lionello Matteucci, dove la direttrice, Michela Scaglione, guida un team composto da 10 donne e 2 uomini, otto sportelliste e una specialista di sala consulenza. Michela ha iniziato la sua carriera in Poste Italiane nel 2003 come portalettere nel settore del recapito a Fiumicino. Dal 2004 è entrata come sportellista a Roma, poi come consulente, direttrice in diversi uffici postali. Dal 2019 è la direttrice a Rieti 4. “Ogni giorno è un giorno che porta novità e cambiamenti – dichiara Michela - Arrivi, partenze. Tutto è in movimento, cambia veloce, tutto si trasforma".

Pensioni in pagamento dal 26 agosto. I turni alle Poste

"Sono orgogliosa di lavorare con persone che non lasciano che le cose accadano, le fanno accadere, gettandosi nella mischia, lasciando la propria impronta. Lavorare con le donne – conclude la direttrice – è semplice perché non è necessario parlare, ci si capisce al volo e come fanno tutte le donne anche a casa, è importante l’organizzazione nella gestione delle attività”. La presenza femminile si sta affermando sempre più anche nel settore del recapito tanto che in tutta la provincia su oltre 150 addetti ai servizi di recapito circa 100 sono donne.

Pensioni di febbraio in pagamento dal 26 gennaio. I turni per ritirarla alle Poste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.