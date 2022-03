Rieti, area produttiva ecologicamente attrezzata: con il protocollo tra Unindustria e Comune il progetto decolla

07 marzo 2022 a

Questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Rieti, il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Daniele Sinibaldi, e il presidente di Unindustria Area di Rieti, Alessandro Di Venanzio, hanno firmato un protocollo d’intesa.

Il documento è finalizzato ad un supporto, da parte degli industriali, alle imprese e ai soggetti promotori che ha l’obiettivo di aggregarne i progetti ed intercettare ulteriori aziende interessate a partecipare e investire in economia circolare nell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Rieti.

Come noto, l’Apea di Rieti denominata “Green in progress” - costituita da Comune di Rieti, Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti, V comunità montana del Montepiano Reatino, Asm Rieti, AeA srl, Rielco Impianti srl, Reset srl, Verdepiana – nel dicembre 2021 ha ottenuto l’approvazione definitiva da parte della direzione per lo sviluppo economico e le attività produttive della Regione Lazio.

