Rieti, maltrattamenti in famiglia. Denunciato 46enne di Leonessa

I carabinieri della stazione di Leonessa hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 46 anni, di Leonessa, per maltrattamenti in famiglia.

Nella tarda serata di sabato 5 marzo , l'uomo, all'esito di un violento litigio determinato da 'utili motivi, ha aggredito la moglie, peraltro alla presenza del figlio minorenne. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse, arrivando a ben più gravi conseguenze.

Le prime indagini hanno, purtroppo, evidenziato come non si sia trattato di un evento isolato, ma dell'ennesimo episodio aggressivo nei confronti della donna. Per tale ragione, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, è stato eseguito a carico dell'uomo, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

