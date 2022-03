Rieti, a Cantalice il centro di essiccazione e selezione del tabacco Kentucky

07 marzo 2022 a

Compagnia Agricola Sabina sceglie Cantalice per realizzare il centro di essiccazione e selezione del tabacco Kentucky della Piana Reatina. Il progetto di filiera locale di coltivazione del tabacco, dopo l'avvio delle fasi di coltivazione, si arricchisce di un ulteriore tassello. Grazie al centro di essiccazione in loco sarà infatti possibile aumentare le produzioni in campo mantenendo l'intero ciclo produttivo sul territorio reatino. In collaborazione con il Comune di Cantalice e la comunità montana sono state individuate le aree già adibite ad insediamenti produttivi e nei prossimi giorni verranno depositate le progettazioni per aprire quanto prima i cantieri.

Nasce così, grazie anche ad un bando del Gal Vette Reatine che né finanzierà una parte, il primo centro di essiccazione del tabacco della Provincia di Rieti gestito da Ams Agro Manifatture Sabine (società del gruppo Cas).

Nelle prossime settimane si procederà inoltre con la costituzione del consorzio dei coltivatori così da garantire un approvvigionamento continuo e strutturato della materia prima al centro di lavorazione oltre alla programmazione delle attività di formazione e di coltivazione in campo per il 2022.

