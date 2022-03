Rieti, detenuto con problemi psichici fugge dal Rems. Caccia all'uomo in città

06 marzo 2022 a

Caccia all’uomo da questa mattina, domenica 6 marzo, in città. Un detenuto della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) che si trova sulla via Terminillese e che accoglie detenuti con problemi psichici, è fuggito prima delle 11 di oggi, riuscendo a eludere i sistemi di sicurezza della struttura inaugurata recentemente. Si tratta di un uomo di 25 anni italiano, alto circa 1,80: indossa una tuta nera e un cappello nero con strisce bianche. Il giovane ha precedenti penali e problemi psichici. Il giovane è fuggito nella mattinata di oggi, da circa un’ora (le 11). A dare la caccia all’uomo sia i carabinieri con l’elicottero che agenti della Polizia. Il giovane è stato visto fuggire da dietro il cimitero verso la zona della Foresta. Le forze dell’ordine avvertono i cittadini di prestare la massima attenzione e avvisare subito in caso di avvistamento.

(IN AGGIORNAMENTO)

