Rieti, ricostruzione post terremoto. Il sindaco Cortellesi: “Cultura e turismo per far rinascere Amatrice”

La cultura muove le montagne. E’ un po’ questo il messaggio arrivato dalla tavola rotonda che si è svolta ieri mattina ad Ascoli Piceno sulla ricostruzione post sisma nel Centro Italia a cui ha preso parte anche il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. “Noi al lavoro per progetti di ampio respiro. Obiettivo, far ripartire prima possibile le comunità colpite dal sisma. La cultura come progetti e mission per ripartire tutti insieme”.

Questo ha dichiarato Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice, partecipando ieri mattina alla tavola rotonda “Il rilancio delle aree interne a base culturale e turistico”, presenti anche il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Giovanni Legnini, commissario alla Ricostruzione, Francesco Acquaroli presidente della Regione Marche, Guido Castelli assessore alla ricostruzione della Regione Marche e Giorgia Latini, assessore alla cultura della Regione Marche. “Come amministratori e rappresentanti dei territori colpiti dal terremoto, abbiamo un dovere morale e civile: far sì che la ricostruzione sia non solo fisica, ma anche e soprattutto sociale - ha continuato il primo cittadino di Amatrice -. E questo presuppone idee, strategie virtuose e una costruttiva collaborazione con la popolazione. Noi ad Amatrice abbiamo un enorme patrimonio culturale, storico, religioso, turistico, da recuperare, valorizzare e mettere in circuito. Patrimonio frutto di un’identità ben precisa, la montagna, la pastorizia, l’agricoltura, il cibo; un’immensa ricchezza che non deve essere statica, ma dinamica. Si chiama economia circolare”.

Progetti in campo. “Come Amministrazione abbiamo avviato iniziative e percorsi specifici, come il bio-distretto, la smart city, l’apertura dell’auditorium, la fruibilità del lago Scandarello - ha concluso Cortellesi -. E stiamo lavorando per implementare le politiche giovanili (Start up giovani), contributi per chi rientra nel territorio, formazione e sportello-imprese per sostenere le aziende a vocazione agroalimentare, portale e-commerce

