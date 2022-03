Rieti Covid, il bollettino del 5 marzo: 114 nuovi casi e 175 guariti

05 marzo 2022 a

a

a

Coronavirus, diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti di sabato 5 marzo. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 114 nuovi soggetti positivi al test Covid a Rieti (50) – Amatrice (1) – Antrodoco (3) – Belmonte in Sabina (1) – Borbona (1) – Borgo Velino (1) – Borgorose (13) – Cantalice (2) – Cittaducale (3) – Colle di Tora (1) – Colli sul Velino (1) – Configni (2) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (10) – Greccio (1) – Labro (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (3) – Morro Reatino (1) – Pescorocchiano (2) – Poggio Bustone (5) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (3) – Posta (2) – Scandriglia (1) – Varco Sabino (1).

Covid oggi Lazio, 4.543 contagi e 12 morti. A Roma 2.004 nuovi casi

Si registrano 175 nuovi guariti a (48) Rieti – (3) Amatrice – (1) Ascrea – (1) Borgo Velino – (8) Borgorose – (3) Cantalice – (1) Casperia – (2) Castel Nuovo di Farfa – (8) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (5) Collevecchio – (1) Configni – (2) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (1) Forano – (2) Greccio – (4) Leonessa – (7) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (2) Montasola – (3) Monte S. Giovanni – (1) Montebuono – (3) Monteleone Sabino – (1) Montenero Sabino – (7) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (10) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Posta – (2) Rivodutri – (1) Salisano – (5) Scandriglia – (1) Selci – (4) Stimigliano – (2) Tarano – (3) Toffia – (3) Torri in Sabina – (3) Torricella in Sabina.

Coronavirus, 93 nuovi casi e 113 guariti

Numero tamponi eseguiti: 837. Totale tamponi eseguiti: 287.411. Totale positivi: 2.139.

Coronavirus, morta anziana di 99 anni. I nuovi casi sono 89 e i guariti 178

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.