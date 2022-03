Concorso Asl Rieti, rabbia candidati dopo prova annullata: "Commissione inadatta"

Monica Puliti 04 marzo 2022 a

a

a

Non solo le due prove d’esame difformi rispetto ai contenuti del bando, ma pure una commissione inadatta, considerata la professione indicata per ciascuno dei componenti, a giudicare i 24 esaminandi – su 29 che avevano presentato domanda - del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Asl reatina per “la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto da assistente tecnico per le esigenze dell’ufficio stampa”. Al di là, infatti, delle due prove, scritta e pratica, non pertinenti a quanto indicato nel bando – con la prima che prevedeva un elaborato, ma che in realtà consisteva in una prova con 10 domande a risposta multipla, e la seconda, l’elaborazione di un comunicato stampa, “trasformatasi” in un tema su tematiche di natura non strettamente giornalistica -, i 24 candidati si sono trovati di fronte una commissione “inadatta” a giudicarli.

Al De Lellis si torna alla normalità

Composta da un ingegnere, Antonino Germolè, dirigente della Asl e presidente di commissione, Giuseppe Chiani, assistente tecnico della Asl, e Francesco Colavita, collaboratore tecnico professionale della Regione Molise, entrambi componenti la commissione, e Antonella Ammendola, dirigente amministrativo della Asl, segretaria della commissione. Giornalisti chiamati a giudicare altri giornalisti ce n’erano? “C’è poco da dire – dichiara Ilaria Faraone, giornalista tra i 24 partecipanti al concorso, che mercoledì mattina si sono presentati alle 9,30 nell’aula magna dell’Azienda sanitaria locale per sostenere le due prove previste dal bando -, la commissione era impreparata rispetto alle questioni che abbiamo sollevato non appena ci siamo trovati davanti modalità e temi non attinenti al bando; per loro non dev’essere stato facile trovarsi di fronte a 24 giornalisti che chiedevano spiegazioni al riguardo”. “Ci siamo accorti subito che qualcosa non andava – dice Christian Diociaiuti –, in particolare con la prova pratica che doveva essere un comunicato stampa ma che non aveva nulla a che fare con un comunicato trattandosi, in realtà, di un tema. C’è stata una sollevazione e poi l’intervento della Polizia che ha verbalizzato quanto stava accadendo. Abbiamo avuto da subito la sensazione di trovarci in una situazione molto diversa rispetto a quella che tutti noi ci aspettavamo”. Considerate le cose, il direttore generale della Asl, Marinella D’Innocenzo, ha chiesto agli uffici competenti l’annullamento in autotutela del concorso.

Parte il tour vaccinale itinerante antiCovid-19 della Asl dedicato agli studenti

Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare Paolo Trancassini (FdI). “L’intervento della Polizia durante l’espletamento di un concorso pubblico alla Asl, è grave e rappresentativo del caos e dell’approssimazione con i quali viene ormai gestita l’Azienda sanitaria reatina. Le ombre su un concorso pubblico devono essere dissipate immediatamente. Allo stesso modo, così come già fatto in passato, chiediamo che venga fatta chiarezza su tante altre vicende organizzative che riguardano la Asl di Rieti” conclude Trancassini.

Caos al l concorso Asl per addetto stampa. Arriva la polizia, la dg D'Innocenzo chiede l'annullamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.