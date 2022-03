Rieti, caos al concorso Asl per addetto stampa. Arriva la polizia, la dg D'Innocenzo chiede l'annullamento

03 marzo 2022 a

Proteste con tanto di intervento della polizia nell’aula magna della Asl di Rieti dove ieri mattina, 2 marzo, si è tenuto il “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente tecnico per le esigenze dell’ufficio stampa”. I candidati, in particolare, hanno contestato la modalità e la durata di esecuzione delle prove (non chiarita sul bando), che sarebbero state due, una scritta che da bando prevedeva un “elaborato” e una pratica che invece prevedeva, sempre da bando, la scrittura di una nota stampa.

All’apertura delle buste della prima prova scritta, però, la prima sorpresa per i 24 candidati presenti in aula dei 29 iscritti. Invece dell’elaborato è stata proposta una prova con 10 domande a risposta multipla, modalità, a detta degli aspiranti addetti stampa, non esplicitamente riportata nel bando. “Anche la seconda prova è stata contestata - ha sottolineato uno dei candidati -, in quanto le tracce non sono risultate di natura strettamente giornalistica. Da qui la nostra protesta nei confronti della commissione”. I candidati hanno chiesto di mettere a verbale sia le contestazioni che la richiesta di intervento ai carabinieri.

Da quel momento in poi è stato solo il caos che ha fatto esasperare gli animi dei candidati tra l’imbarazzo dei quattro componenti la commissione nominata dalla Asl. Confronto che ha fatto dilatare i tempi della prova che sarebbe dovuta durare mezz’ora per quella scritta e un’ora per quella pratica. La commissione d’esame a questo punto ha deciso di proseguire il concorso, con due soli candidati che non si sono opposti alla modalità. Da qui la decisione da parte degli altri candidati di chiamare la polizia “per avere un organo super partes e capire come e se andare avanti”. Dopo l’intervento della Polizia, è stato deciso di mettere a verbale le contestazioni dei candidati e l’opposizione di concludere le prove da parte di 22 dei 24 candidati. Intanto in merito a quanto accaduto durante lo svolgimento delle prove concorsuali il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo ha fatto sapere “di aver richiesto agli uffici competenti l’annullamento in autotutela del suddetto concorso”.



