Rieti Covid, il bollettino del 2 marzo: 93 nuovi casi e 113 guariti

Rieti, il bollettino sanitario della Asl sull'emergenza coronavirus di mercoledì 2 marzo. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 93 nuovi soggetti positivi al test Covid a Rieti (46) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Borgorose (1) – Cantalice (5) –Cittaducale (8) – Colle di Tora (1) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (2) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (8) – Forano (1) – Greccio (2) – Longone Sabino (2) – Magliano Sabina (2) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Mirteto (1) – Posta (1) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Salisano (1) – Stimigliano (1) – Toffia (1) – Torri in Sabina (1).

Si registrano 113 nuovi guariti: (36) Rieti – (3) Amatrice – (3) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (2) Borbona – (1) Borgo Velino – (1) Borgorose – (4) Cantalice – (3) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (2) Casperia – (8) Cittaducale – (1) Cittareale – (1) Collevecchio – (3) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Frasso Sabino – (1) Longone Sabino – (3) Magliano Sabina – (1) Monte San Giovanni in Sabina – (2) Monteleone Sabino – (5) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (4) Poggio Bustone – (2) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (3) Poggio Nativo – (1) Roccantica – (1) Selci – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 685. Totale tamponi eseguiti: 284.687. Totale positivi: 2.350.

