Rieti, spaccio. Nigeriano sorpreso a cedere eroina a Molino della Salce. Scatta l'obbligo di firma

02 marzo 2022 a

a

a

I carabinieri della nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rieti hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 28 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, nei giorni antecedenti all'arresto, nel corso dei servizi di osservazione effettuati dai carabinieri, era stato notato aggirarsi a piedi con fare sospetto in alcune strade della zona residenziale di Rieti, tra via Molino della Sa Ice, via Terminillese e via Campanelli, incontrandosi, di volta in volta, con giovani assuntori di stupefacenti.

Nasconde droga in camera da letto. Arrestato venticinquenne

Al momento dell'intervento dei militari della sezione operativa della Compagnia carabinieri di Rieti, lo straniero è stato sorpreso e bloccato in via Gherardi, mentre consegnava una dose di eroina ad un ragazzo in cambio di 50 euro. L'immediata perquisizione sullo straniero consentiva di recuperare ulteriori 52 dosi, già pronte per essere vendute e custodite nel suo giubbino. Nel prosieguo delle operazioni veniva perquisita l'abitazione del fermato, dove veniva rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento delle singole dosi, nonché la somma di circa 1.700 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita.

Lotta allo spaccio, premiati il vice brigadiere Vittore Finistauri e il carabiniere Salvatore Casertano

Contemporaneamente, presso l'abitazione dell'arrestato, emergevano gravi indizi di colpevolezza anche a carico di un secondo cittadino nigeriano 26enne, trovato in casa e ritenuto complice dell'arrestato; quest'ultimo, pertanto, veniva deferito alla Procura della Repubblica di Rieti per il medesimo reato. In seguito all'arresto, in sede di convalida, il Giudice del Tribunale di Rieti ha disposto l'allontanamento del ventottenne dalla Città di Rieti, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Roma.

In arrivo nuove telecamere, presto in funzione 43 sistemi di sorveglianza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.