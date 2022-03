Rieti Covid, ospedale De Lellis torna alla normalità. Liberati spazi per le altre patologie

Monica Puliti 02 marzo 2022 a

La curva pandemica si raffredda con il calo costante dei nuovi positivi e l’aumento del numero dei guariti e all’Azienda sanitaria locale si provvede a riorganizzare posti letto e reparti dedicati al Covid per liberare strutture e risorse umane da destinare ad altre patologie.

La prima chiusura, “prossima” dicono dalla Asl, riguarderà l’Udi Covid, l’unità di degenza infermieristica con 10 posti letto attivata, tra le prime in Italia, a gennaio scorso – in piena ondata pandemica - all’ospedale De Lellis per offrire cure a bassa intensità clinica e media complessità assistenziale e gestita da personale infermieristico.

“Per il resto – aggiungono dall’azienda di via del Terminillo - i posti letto dedicati verranno gradualmente ridotti, salvo riattivarli e riorganizzare le strutture nel caso dovessimo assistere ad un rialzo dei contagi”. Posti che, ricordiamo, nella massima estensione possibile arrivano a 97 potendo, la Asl, ampliare e ridurre spazi e servizi a seconda delle necessità del momento, dislocati tra Terapia intensiva, reparto di Malattie infettive e reparti Covid. “Al momento i pazienti Covid ricoverati, che tendono a diminuire giornalmente da un mese circa a questa parte, sono 16 di cui 2 si trovano in Terapia intensiva e i restanti 14 sono dislocati tra Malattie infettive e Udi Covid”.

Asl e Diocesi, a due anni dall’inizio della pandemia, organizzano per venerdì 4 marzo, alle ore 11, in cattedrale, una messa in suffragio delle vittime del Covid in provincia di Rieti. A presiedere la funzione sarà il vescovo, monsignor Domenico Pompili, che dice: “E’ giusto tornare con la memoria a quanti non ce l’hanno fatta, soprattutto anziani ai quali dobbiamo tanto. Ma è anche giusto ricordare quanti hanno aiutato a far sì che il virus non compromettesse altre vite umane; mi riferisco a chi, con competenza e impegno, ha resistito all’ondata del virus per mesi in ospedale, nelle case di cura e nelle abitazioni private senza mai arrendersi o rassegnarsi”.

