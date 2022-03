Rieti Covid, morto anziano di 89 anni. I nuovi casi sono 161 e i guariti 608

01 marzo 2022 a

Un decesso e 161 nuovi casi. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza corona-virus della Asl di Rieti del 1 marzo 2022. A perdere la vita un anziano di 89 anni, vaccinato ma paziente fragile, deceduto nell'area del pronto soccorso dell'ospedale De Lellis. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 161 nuovi soggetti positivi al test Covid: Rieti (58) –Belmonte in Sabina (1) – Borgorose (18) – Cantalice (6) – Cantalupo in Sabina (2) – Casaprota (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (8) – Collevecchio (2) – Configni (2) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (11) – Fiamignano (2) – Greccio (1) – Leonessa (1) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (2) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni – Monteleone Sabino (3) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (1) – Petrella Salto (3) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (8) – Poggio Moiano (6) – Poggio Nativo (3) – Poggio S. Lorenzo – Rivodutri (2) – Roccantica (2) – Stimigliano (2) – Tarano (1) – Toffia (1) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 608 nuovi guariti: (149) Rieti – (3) Accumoli – (13) Amatrice – (4) Antrodoco – (1) Ascrea – (2) Borbona – (2) Borgo Velino – (9) Borgorose – (10) Cantalice – (9) Cantalupo in Sabina – (2) Casaprota – (6) Casperia – (4) Castel S. Angelo – (3) Caste Nuovo di Farfa – (18) Cittaducale – (1) Cittareale – (2) Collalto Sabino – (19) Collevecchio – (10) Contigliano – (1) Cottanello – (55) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (26) Forano – (5) Frasso Sabino – (1) Greccio – (6) Leonessa – (1) Longone Sabino – (15) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montasola – (4) Montebuono – (12) Monteleone Sabino – (1) Montenero Sabino – (21) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (1) Paganico Sabino – (13) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (6) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (38) Poggio Mirteto – (18) Poggio Moiano – (14) Poggio Nativo – (6) Poggio S. Lorenzo – (2) Posta – (1) Pozzaglia Sabina – (4) Rivodutri – (2) Rocca Sinibalda – (5) Roccantica – (3) Salisano – (27) Scandriglia – (4) Selci – (13) Stimigliano – (5) Tarano – (10) Toffia – (5) Torri in Sabina – (4) Torricella in Sabina – (2) Turania – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 1.476. Totale tamponi eseguiti: 284.002. Totale positivi: 2.370.

