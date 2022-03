Rieti, oggi la consegna di 56 nuove case ad Amatrice

Luca Feliziani 01 marzo 2022 a

Quella di oggi per Amatrice sarà una bella giornata. Poca importa se ci sarà sole, nuvole o neve. La giornata sarà ugualmente bella. Stamattina infatti verranno consegnate 56 nuove unità abitative al condominio Picente-Il Casaletto. Un segnale di speranza per i cittadini e per il paese che toccherà con mano il significato vero della ricostruzione. Termine spesso abusato in questi anni, ma che oggi si calerà alla perfezione sulla realtà di Amatrice. Oggi verranno consegnate le chiavi di 56 nuovi appartamenti a cui faranno seguito altre 26 unità l’11 marzo al condominio Montegorzano. Naturale la soddisfazione del sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi. “Il paese comincia ad avere una casa”. Quindi una bella notizia per per Amatrice.

Oggi, durante una cerimonia pubblica, alla presenza del commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, saranno consegnate ai cittadini 56 unità abitative (Condominio Picente-Il Casaletto). A cui se ne aggiungeranno altre 26 (Condominio Montegorzano), il prossimo 11 marzo, per un totale di 82. “Amatrice comincia ad avere una casa - ha dichiarato il primo cittadino Giorgio Cortellesi -, quel bene fondamentale e irrinunciabile che tutti aspettavano e aspettavamo dai giorni drammatici del terremoto. Questo è solo l’inizio della normalizzazione, condizione indispensabile per tornare a vivere con dignità la nostra città. E ripartire, ricostruire da tutti i punti di vista, famigliari, sociali, economici. L’impegno dell’Amministrazione è proseguire su questa strada con sempre maggiore velocità ed efficacia”.

“Siamo felici di questo primo risultato - ha continuato Cortellesi - e abbracciamo tutti i nostri concittadini per la pazienza che hanno avuto. Hanno dimostrato, come noi, di crederci, di non mollare mai, di resistere, al di là delle difficoltà e delle lungaggini burocratiche”. Fondamentale il ruolo svolto dall’amministrazione comunale e dell’ufficio ricostruzione per velocizzare tutte le pratiche.

