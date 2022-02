Al Terminillo tanta neve e impianti di risalita in funzionee

27 febbraio 2022 a

Il maltempo l’ha fatta da padrone nella giornata di sabato. L’arrivo della perturbazione ha fatto precipitare le temperature e quindi la neve è tornata ad imbiancare le località di montagna. Anche nel capoluogo qualche fiocco è caduto ma si trattava di quelli portati dal vento che ha caratterizzato la giornata. La neve è caduta nell’Amatriciano, nel Cicolano e in misura minore nel Leonessano rendendo i paesaggi finalmente invernali per la gioia dei tanti amanti dello sci. Impianti aperti a Campo Stella di Leonessa mentre le condizioni meteo hanno creato problemi al Terminillo dove la coltre bianca ha superato in alcuni tratti anche i quaranta centimetri.



Proprio al Terminillo ieri tanti appassionati complici anche le condizioni meteo che annunciavano una domenica di sole. Nessun problema anche per la psita di fondo che anche in periodi di poca neve è riuscita a garantire un minimo di attività.

Anche i ristoranti e gli alberghi hanno registrato numerose prenotazioni non solo per il fine settimana ma anche per la sola giornata odierna. Insomma era prevista una domenica da sold out al Terminillo per la gioia degli operatori che di neve, quest’anno, ne hanno vista davvero molto poca. I controlli da parte delle forze di polizia sono intensificati non solo al Terminillo ma anche sulle principali arterie della provincia.

