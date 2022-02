Rieti, da lunedì 28 febbraio attivato servizio prenotazione screening oncologici

27 febbraio 2022 a

a

a

A partire da lunedì 28 febbraio presso il centro vaccinale anti Covid-19 ex Bosi Rieti-Cittaducale sarà attivato il servizio di prenotazione degli screening oncologici della Asl di Rieti.

Il nuovo servizio è stato allestito in prossimità dell’ingresso del centro vaccinale e, grazie alla presenza di personale dedicato, sarà aperto per il momento dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

“Grazie alla presenza di personale dedicato, presso il nuovo spazio sarà possibile prenotare gli screening oncologici della mammella, della cervice uterina e del colon retto con distribuzione del kit di prevenzione - fa sapere la direzione aziendale della Asl -. Anche grazie alla Fondazione Varrone che ha prorogato di un anno il comodato d’uso gratuito della struttura, da lunedì prossimo l’hub si trasformerà così anche in centro polifunzionale in grado di erogare, con la somministrazione del vaccino, anche altre attività di prevenzione sanitaria territoriali” fanno sapere dalla Asl reatina.

Migrazione sanitaria, Nome contro Sinibaldi e Di Berardino

Contagi ancora in calo

Continua il trend positivo con la curva pandemica che continua a calare. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 135 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2 Su 1.394 tamponi eseguiti. Si registrano 197 nuovi guariti. Anche il numero totale dei contagi continua a scendere e si attesta a 2.930. L’Asl comunica che continua la campagna vaccinale anti-Covid.

Già in lista 1.500 pazienti fragili per la quarta dose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.