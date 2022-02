Palombara Sabina, corpo ambientale nazionale cerca volontari

Lu. Spa. 27 febbraio 2022 a

a

a

Il Corpo ambientale nazionale cerca volontari nelle zone di Monterotondo, Montelibretti, Guidonia e Sant’Angelo Romano. Si tratta di un Corpo riconosciuto dalla Regione Lazio e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, già presente in numerose regioni italiane da due anni è attivo a Palombara Sabina, attraverso l’opera volontaria dei suoi iscritti, nei servizi di protezione civile, della salvaguardia dell’ambiente e della tutela degli animali da affezione, sempre a stretto contatto e a supporto delle forze di polizia nazionali e locali.

Ladri rubano defibrillatore. Era stato donato grazie alla "Giornata del musicate"

Oltre ad effettuare prevenzione sul territorio, i volontari si impegnano in opere di bonifica di zone soggette ad abbandono di rifiuti e discariche. Gli aspiranti ispettori ambientali verranno inquadrati con corsi di formazione riconosciuti e addestramenti pratico-teorici sul territorio.

Servizio civile, 26 posti alla Asl. Ecco come fare domanda

Per accedere al corso per diventare guardie ecologiche volontarie è necessario: essere maggiorenni e minorenni con il consenso dei genitori; avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione; essere cittadini italiani; godere dei diritti civili e politici; Non avere subito condanne penali definitive; possedere i requisiti fisici e morali per risultare idonei al servizio di volontariato; essere in possesso di patente B, in mancanza il volontario avrà un ruolo diverso. Per informazioni: [email protected], oppure rivolgersi al maggiore Giovanni Paris al numero di telefono 351.9748441.

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.