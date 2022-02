Rieti, tutela della Valle del Tevere. Firmato a Magliano Sabina il contratto di fiume

L. S. 27 febbraio 2022 a

Si è svolta al Teatro Manlio di Magliano Sabina la cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo di programmazione negoziata del Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere nel tratto che va da Orte alla Riserva Tevere-farfa, un tratto di FiumeTevere di oltre 40 km, fondamentale per la tutela ambientale e per la gestione del sistema alluvionale per la salvaguardia di Roma. Con la firma si sono approvate le strategie di tutela, assetto e valorizzazione del Fiume Tevere e di tutto il sistema fluviale della Media Valle. E’ stato presentato un primo programma di azione ambizioso che prevede investimenti iniziali di oltre 22 milioni di euro di cui 3,5 milioni già con copertura finanziaria. Soddisfazione piena da parte dei sindaci di Orte, Gallese, Civita Castellana, Sant’Oreste, Ponzano Romano, Torrita Tiberina, Filacciano, Nazzano, Otricoli, Magliano Sabina, Collevecchio, Stimigliano, Forano, Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e di tutti gli intervenuti nella sala; oltre 50 soggetti sono quelli che hanno sottoscritto l’accordo tra enti pubblici,

Enti di ricerca, associazioni di protezione civile, culturali, sportive, del terzo settore, Reti di Impresa, Istituti scolastici, società gestori di servizi pubblici, Ordini professionali, Biodistretto, Legambiente, Operatori economici, accordo di programma della Via di Francesco. Il Comune di Magliano Sabina è stato confermato soggetto responsabile per il ruolo di coordinamento e per l’attuazione del programma d’azione e di quanto previsto nell’Accordo.

“Il clima di amicizia tra istituzioni e stakeholder presenti che si è creato negli anni - ha detto il sindaco Falcetta - ci ha permesso e soprattutto ci permetterà un’azione condivisa e forte per la tutela e valorizzazione della nostra amata Valle del Tevere è con orgoglio che accettiamo il ruolo di coordinamento conferitoci”. Con la firma dell’accordo inizia quindi una fase operativa del programma che con il coinvolgimento di tutte le comunità locali espressione dell’ associazionismo, delle scuole, dei servizi culturali, degli operatori economici valorizzerà il territorio. Da parte dei sindaci e degli intervenuti durante l’assemblea, è stato riconosciuto al gruppo di lavoro tecnico e al suo coordinatore l’architetto Massimiliano Filabozzi, la tenacia, l’impegno e la capacità che hanno manifestato e che ha contributo a questo importante risultato. Il coordinatore del Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume, Massimo Bastiani ha sottolineato come in questi anni i contratti di fiume “siano cresciuti in tutta Italia e che ormai sono diventati strumento di premialità nell’assegnazione di finanziamenti. Il direttore del Dipartimento DIITET del Cnr, Emilio Fortunato Campana, ha confermato l’impegno nel Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere coinvolgendo per competenza l’Istituto di Scienze Naturali e il Dipartimento Ambiente. Sono intervenuti la Responsabile della Regione dei Contratti di Fiume, Cristiana Avenali, e il consigliere Fabio Refrigeri, che hanno ribadito l’importanza dei contratti di fiume “per l’attuazione di una serie di azioni concrete sul territorio in tema di cura degli ambienti fluviali e della loro valorizzazione, con una reale partecipazione della comunità locale e dei soggetti portatori di interessi dei territori”.

