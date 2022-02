Rieti, imprese. Sette milioni per le aree industriali

R. R. 26 febbraio 2022 a

Il rilancio del territorio attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un focus sul Lazio, nell’incontro tenutosi in Regione Lazio e curato dalla Confederazione Aepi nella sua funzione di rappresentanza di piccole e micro imprese e dei professionisti. Cinquanta milioni destinati alle infrastrutture, che sono fondamentali per rendere appetibili i territori e rafforzare la competitività delle aziende. Il Lazio rappresenta una delle prime Regioni in termini di crescita economica nel panorama nazionale e nella giornata di lavori c’è stato un confronto costruttivo tra esponenti politici-istituzionali sulle grandi sfide del Next generation EU. Interventi economici, che coinvolgeranno anche il territorio reatino con l’agglomerato Passo Corese, Borgorose e Rieti – Cittaducale, dove sono previsti interventi per circa 7 milioni di euro.

“Una grande opportunità per il territorio reatino – ha dichiarato Angelo Giovanni Ientile commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti, presente all’incontro – E’ un intervento economico importante, che avviene in un momento delicato. Erano anni che non veniva messo in atto un finanziamento di questa portata. Stiamo lavorando per altre risorse, che andranno a coinvolgere la digitalizzazione delle imprese. Un lavoro già aperto con un tavolo tecnico in Regione”.

“Il nostro progetto è ambizioso e abbiamo dato vita al più grande Consorzio Industriale d’Italia - ha commentato presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis -. Lo dico perché da europarlamentare ho toccato con mano l’Europa e posso dire che nel rapporto con l’UE se sei più grande sei più forte. Oggi noi diventiamo uno strumento utile per il territorio e per le imprese, avendo piena consapevolezza anche delle difficoltà di queste ultime. Perché con il Consorzio unico non abbiamo fatto semplicemente un’operazione di fusione, ma abbiamo cambiato la mission del nostro ente, grazie anche alla Regione, attuando una serie di riforme. Ciò che diventiamo è innanzitutto soggetto intermedio di gestione delle risorse regionali, comunitarie e del Recovery Fund".

"Non siamo più il Consorzio Industriale della vecchia Cassa del Mezzogiorno e soprattutto ci apriremo a tanti territori della nostra regione, favorendo l’ingresso di nuove realtà produttive. Il momento è complicato, ma le risorse ci sono - ha aggiunto il presidente De Angelis -. Noi però dobbiamo discutere sulla qualità della spesa, lavorando per favorire investimenti che siano produttivi, ovvero quelli finalizzati allo sviluppo e all’occupazione. E poi la semplificazione. Da questo punto di vista siamo un Paese molto complicato e questo sfavorisce gli imprenditori. Dobbiamo snellire e velocizzare la macchina burocratica e le procedure di spesa. Il tempo è denaro, perché un investimento pensato oggi e realizzato dopo cinque anni perde la sua forza. Cinquanta milioni destinati alle infrastrutture, che sono fondamentali per rendere appetibili i territori e rafforzare la competitività delle aziende”.

