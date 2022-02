Rieti, al presidente della Provincia Calisse la tessera dell'associazione nazionale carabinieri

25 febbraio 2022 a

Presso la sede della Provincia di Rieti, Mariano Calisse ha ricevuto il presidente dell’associazione nazionale carabinieri, sezione di Borgorose – Valle del Salto, maresciallo aiutante in congedo Federico Cordeschi che gli ha consegnato la tessera di socio e il crest dell’Anc. Presenti per la circostanza anche il colonnello Bruno Bellini comandante provinciale, il capitano Marco Mascolo comandante della Compagnia di Cittaducale, il luogotenente Vincenzo Telesca Comandante della stazione di Borgorose, il maggiore Bruno Argiolas coordinatore Provinciale dell’Anc ed una rappresentanza della sezione di Borgorose. L’Anc, che nel territorio di Borgorose oltre a militari dell’Arma in servizio e in congedo e al nucleo di Protezione civile, aggrega anche numerosi simpatizzanti dell’Arma, con questo gesto ha voluto rivolgere un segno tangibile di riconoscenza a Calisse che, nella sua duplice veste di presidente della Provincia e Sindaco di Borgorose, si è sempre dimostrato vicino e sensibile all’Istituzione.

I rappresentanti dell’Arma in servizio e in congedo hanno dato quindi il benvenuto tra le loro fila a Mariano Calisse nell’auspicio di una sempre maggiore e fattiva collaborazione istituzionale.

Il presidente della Provincia, da parte sua, ha ringraziato tutti per l’attenzione rivolta alla sua persona e, in particolare, per l’impegno quotidiano profuso da ogni componente dell’Arma in favore dei cittadini.

