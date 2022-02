Rieti, quarta dose di vaccino. Già 1.500 pazienti fragili già in lista d'attesa

Paola Corradini 24 febbraio 2022 a

La Asl di Rieti prima per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid a soggetti immunocompromessi. La campagna vaccinale è partita ieri mattina, 23 febbraio, all’ex Bosi e da oggi saranno disponibili le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili inseriti nella circolare del Ministero della Salute. La Asl di Rieti è partita ieri con le vaccinazioni per quanti avevano completato il ciclo primario ed eseguito la terza dose da più di 120 giorni. I primi ad essere chiamati i pazienti oncologici che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino a mRna, quindi Pfizer e Moderna.

Presenti alla prima giornata nazionale dedicata alla quarta somministrazione anche la Dg Marinella d’Innocenzo e la responsabile della campagna vaccinale Emma Giordani. “Sono per la quarta dose - ha detto una donna in attesa - non ho avuto mai problemi anche perché sono ex malata oncologica”. Un anziano ha detto: “Il quarto vaccino non me lo aspettavo e invece lo faccio molto volentieri”. Come questi pazienti anche altri, tutti contattati direttamente dalla Asl, si sono detti “contenti di essere stati chiamati e oggi facciamo la quarta dose sentendoci ancora più liberi e protetti viste le nostre condizioni di salute”. Oltre mille i pazienti immunocompromessi contattati dalla Asl di Rieti che nei prossimi giorni riceveranno la somministrazione della quarta dose sempre al centro vaccinale ex Bosi. “I pazienti cronici e complessi che vaccineremo sono circa 1500 per la prima trance visto che hanno raggiunto i 120 giorni dall’ultima dose - ha detto la D’Innocenzo - inoltre possiamo monitorare costantemente le persone e contattarle attraverso la chiamata attiva che rassicura anche i pazienti che possono avere tutte le informazioni sulla quarta dose”.

Emma Giordani, responsabile della campagna vaccinale della Asl ha tenuto a sottolineare che “tutti i pazienti oncologici hanno un deficit che potrebbe esporli maggiormente al virus ed è per questo che noi consigliamo a tutti la dose additiva come fatto anche dall’Aifa, per una maggiore protezione”. Dal 1° marzo toccherà al resto d’Italia anche se c’è ancora da attendere quali saranno le disposizioni attuative del Ministero della Salute e quali categorie di persone saranno interessate dalla quarta somministrazione. Secondo indiscrezioni, una delle prime categorie non immunocompromesse che potrebbe essere vaccinata è proprio quella del personale sanitario ed ospedaliero.

Intanto all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 251 nuovi soggetti positivi e 246 nuovi guariti. Il totale dei positivi è 3.076.

