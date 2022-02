Rieti, bollette di gas e luce triplicate. I ristoratori: "Siamo in ginocchio"

Monica Puliti 24 febbraio 2022 a

“Bollette di luce e gas quasi raddoppiate per bar e ristoranti le cui spese passeranno, tra il 2021 e il 2022, da 2 a 3,6 miliardi di euro, pari a un incremento dell’80%”. E’ la stima fatta dal direttore dell’ufficio studi della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi della Confcommercio, Luciano Sbraga: secondo l’analisi, in media un bar passerà da 5 mila a 10 mila euro l'anno, mentre un ristorante da 11 mila euro a 19,500 euro tra luce e gas. Il caro energia incide su una situazione già di per sé molto difficile a causa della contrazione dei consumi dovuta alla pandemia, cui si aggiunge l’aumento dei costi delle materie prime alimentari, mediamente tra il 10 e il 15%.

“La situazione è drammatica – aggiunge -, le nostre aziende stanno vivendo da due anni sott’acqua. Quest'anno sono a rischio chiusura 20 mila pubblici esercizi a fronte del fatto che tra il 2020 e il 2021 hanno già abbassato le serrande 45 mila bar e ristoranti" su un totale di 120 mila ristoranti e di 130 mila bar. “La situazione è pesante – conferma Roberto Scalìa, titolare de La taverna del Capitano in via della Cavatella, 14 – La nostra bolletta è raddoppiata mentre i margini di guadagno si riducono sempre di più; terrò duro finché potrò”. “La bolletta non è ancora arrivata – dicono dal ristorante L’Osteria delle tre sorelle in vicolo Fra Fedele Bressi, 4 –, ma sarà una batosta considerando quella ricevuta a casa e sentendo ciò che dicono alcuni colleghi ristoratori: so di utenze esageratamente alte, specie per quel che riguarda il gas; con il lavoro diminuito, non è proprio un bel momento”. “Le bollette sono già care senza aumenti, figuriamoci adesso”. Così Felice Rufini de La Piazzetta in vicolo Ceccotti. “Da quando è iniziato il Covid le spese sono rimaste le stesse, ma gli incassi sono diminuiti: adesso attendiamo la batosta di luce e gas”.

Costi della corrente triplicati al bar Grillo Verde in via Belvedere, sotto Campomoro. “A febbraio 2021 ho pagato 690 euro, questo mese me ne sono arrivati 2.221, somma più che triplicata – dice Andrea Cavoli – Sono fiducioso che il lavoro riparta da marzo in poi, andiamo avanti tra alti e bassi”. “Le bollette non sono raddoppiate, ma triplicate – dichiara Elia Grillotti, presidente della Fipe Rieti – e se prima pagavo 400 di gas al ristorante, ora ne pago 1.200, e non solo io ma anche gli altri ristoratori. La crisi è ancora nera, data da un periodo, gennaio e febbraio, di per sé moscio e preceduto da un dicembre nero in cui non si è incassato niente. I ristoratori sono con l’acqua alla gola e del resto una famiglia media con due stipendi che si vede triplicare le bollette non ha più soldi per andare a pranzo o a cena fuori”. Un clima “perfetto” per mettere in crisi le aziende, le uniche in grado di creare occupazione e reddito.

