Rieti, green pass. Sull'autobus con la certificazione falsa: denunciati due stranieri

23 febbraio 2022 a

a

a

Nei giorni scorsi, personale della squadra volante della Questura di Rieti, impegnata nei servizi di controllo straordinario del territorio programmati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, per la verifica dell’utilizzo dei green pass sui mezzi del trasporto pubblico, è intervenuto presso il capolinea Cotral di Rieti, individuando due cittadini extracomunitari che avevano mostrato delle certificazioni verdi di dubbia autenticità. Gli agenti della polizia li hanno quindi accompagnati in Questura per una completa identificazione, accertando che i green pass utilizzati dai due stranieri per accedere ai mezzi di trasporto erano: uno certamente falso, anche se provvisto di Qr Code; e l’altro appartenente ad un'altra persona, anch’essa straniera.

Senza green pass ancora 4 mila over 50

Gli agenti hanno posto in sequestro i due documenti e denunciato in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria i due stranieri, le cui eventuali responsabilità verranno accertate dal Giudice nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei loro confronti.

Rispetto delle norme anti Covid, 5 denunce e 19 sanzioni

Uno dei due stranieri, inoltre, dovrà lasciare il territorio nazionale in quanto destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dal Questore di Ragusa.

Ristorante con carenze igieniche, multa da mille euro per il proprietario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.